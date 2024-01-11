المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الجيش الإسرائيلي دمّر 380 مسجدا و3 كنائس بغزة يعود بعضها لأكثر من ألف عام

دمّر الجيش الإسرائيلي، 380 مسجدا و3 كنائس في غزة، يعود بناء بعضها لأكثر من ألف عام، بحسب ما أفاد بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، اليوم الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن "الجيش الإسرائيلي دمر خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 140 مسجدا بشكل كلي، و240 مسجدا هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس".

واوضح إن "أبرز أساليب تدمير المساجد كان من خلال إلقاء عليها صواريخ وقنابل، وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، في دليل واضح على حقد وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد المساجد والكنائس".

وأضاف أن الجيش الاسرائيلي دمّر من بين المساجد والكنائس؛ مساجد أثرية وكنائس، في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة، على غرار تدمير المساجد التالية:

1. المسجد العمري في مدينة غزة

2. المسجد العمري في جباليا

3. مسجد الشيخ شعبان

4. مسجد الظفر دمري في الشجاعية

5. مسجد خليل الرحمن شرق خانيونس

6. كنيسة جباليا البيزنطية

كما استهدف الجيش الاسرائيلي المساجد والكنائس التالية أيضا:

1. مسجد السيد هاشم في مدينة غزة

2. كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة

وأكد المكتب أن "أصول هذه المساجد والكنائس تعود إلى العصر الفينيقي والعصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وإلى 1400 عام، وإلى 400 عام".

وأضاف أن "جريمة قصف وتدمير المساجد عمل على اختفاء صوت الأذان من عشرات الأحياء المنتشرة في محافظات قطاع غزة، وكذلك توقف طرق أجراس الكنائس، وهذا يعبّر عن حالة الإفلاس والجبن والعجز التي وصل لها جيش الاحتلال المجرم، وكذلك الحقد وكراهية الأديان الأخرى، وإلغاء مفاهيم التسامح والتقارب التي لا يؤمن بها هذا الاحتلال أصلا".

وشدّد على أن "هذه الجرائم ضد المساجد والكنائس، تعد جريمة دولية واضحة وفقا للقوانين الدولية، وبخاصة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الدينية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999م الذي يحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافة للمواقع الثقافية والدينية".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، "كل الاتحادات العالمية والهيئات الدينية والمنظمات الدولية ذات العلاقة؛ إلى إدانة هذه الجرائم المُنظّمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وندعوهم إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك ضد جرائم تدمير واستهداف المساجد والكنائس، والعمل على إعادة بنائها وتأهيلها وترميمها".