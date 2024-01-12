مكتب نتانياهو: التوصّل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية إلى الأسرى في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التوصّل إلى اتفاق بوساطة قطر لإيصال أدوية "في الأيام المقبلة" إلى الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قطاع غزة المحاصر جرّاء الحرب الإسرائيلية.

وأوضح المكتب، في بيان، أنّ الاتفاق "سيسمح بدخول الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".