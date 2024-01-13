الدفاع المدني: جرف أتربة وصخور على اوتوستراد المتن السريع

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/١٣ على جرف أتربة وصخور جراء كثافة المتساقطات على اوتوستراد المتن السريع. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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