الطقس غدا غائم مع انخفاض بسيط بالحرارة وامطار غزيرة وثلوج على 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل و تتساقط الأمطار بغزارة حيث تتحول الى سيول جارفة احيانا خاصة فترتي بعد الظهر والمساء، و تكون مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح شديدة تقارب سرعتها احيانا ال 80 كم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما ويتكون الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد:غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، و يستمر تساقط الأمطار المتفرقة حيث تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج نسبيا اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات و من المتوقع ان تشتد في فترة مساء الاحد / فجر الاثنين مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال وفي الداخل وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة جنوب البلاد وشماله ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1400 مترو ما فوق على المرتفعات الشمالية. تخف حدة الامطار مساءً و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الشمالية تترافق مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق شمالا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.