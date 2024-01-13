تعليق الخارجية الصينية على نتائج الانتخابات في تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتصريحات للتعليق على نتيجة الانتخابات في منطقة تايوان الصينية اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني علق أيضا على نتيجة الانتخابات في منطقة تايوان الصينية.

وقال متحدث الخارجية إن مسألة تايوان شأن داخلي للصين. ومهما كانت التغييرات التي تحدث في تايوان، فلن تتغير الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن هناك صين واحدة فقط في العالم وأن تايوان جزء من الصين، ولن يتغير موقف الحكومة الصينية المتمثل في التمسك بمبدأ صين واحدة ومعارضة النزعة الانفصالية المتمثلة فيما يسمى "استقلال تايوان" ومعارضة وجود "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، كما لن يتغير التوافق السائد في المجتمع الدولي بشأن التمسك بمبدأ صين واحدة والالتزام الممتد والواسع بهذا المبدأ.

وأوضح المتحدث أن مبدأ صين واحدة يشكل الركيزة الصلبة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

نؤمن بأن المجتمع الدولي سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة، وسيواصل استيعاب ودعم القضية العادلة للشعب الصيني المتمثلة في معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان"، وفي السعي نحو تحقيق إعادة التوحيد الوطني.