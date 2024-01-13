الأساقفة الكاثوليك الأفارقة يرفضون بركات الفاتيكان المثلية

ياسر رشاد - القاهرة - بموافقة البابا، لن ينفذ الأساقفة الكاثوليك من أصل أفريقي البركات غير الليتورجية المقترحة للأزواج من نفس الجنس في إعلان صادر عن الفاتيكان بشأن ما يسميه الأزواج غير النظاميين.

أشار رئيس ندوة المؤتمرات الأسقفية في إفريقيا ومدغشقر (SECAM) إلى "الارتباك" و "خطر الفضيحة" في رسالة صدرت يوم الخميس (11 يناير).

يعرف التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الفضيحة بأنها "موقف أو سلوك يقود شخصا آخر إلى فعل الشر".

قبل ذلك ، التقى رئيس SECAM ، الكاردينال الكونغولي فريدولين أمبونغو ، مع البابا فرانسيس لمناقشة هذه المسألة.

يفتح إعلان Fiducia supplicans ، الذي نشر في 18 ديسمبر ، إمكانية مباركة الأزواج الذين تكون علاقتهم غير "صالحة" في الكنيسة الكاثوليكية ، بما في ذلك الأزواج غير المتزوجين والأزواج المطلقين والمتزوجين مرة أخرى والأزواج من نفس الجنس.

ومع ذلك ، فإن الوثيقة الصادرة عن مكتب عقيدة الكنيسة الكاثوليكية المسيحية والموقعة من قبل البابا أثارت جدلا بين الكاثوليك ، وبعض الأفارقة.

في زامبيا، قال الأساقفة الكاثوليك إنه يجب معالجة الإعلان لمزيد من التفكير وليس للتنفيذ مستشهدين بالقانون "في البلاد الذي يحظر الاتحادات والأنشطة المثلية".

في وثيقة صدرت لتوضيح الإعلان الأصلي ومعالجة المخاوف في 4 يناير/كانون الثاني، قالت دائرة عقيدة الإيمان على سبيل المثال: "عندما تكون هناك قوانين تدين مجرد إعلان المرء نفسه كمثلي الجنس مع السجن وفي بعض الحالات مع التعذيب وحتى الموت"، "ستكون البركة غير حكيمة".

في شركة مع البابا ، أعادت الكنيسة الأفريقية "تأكيد التزامها بمواصلة المساعدة الرعوية لجميع أعضائها".

وفي حديثه إلى المؤمنين، أشار الكاردينال أمبونغو إلى أن توسل فيدوكيا يؤكد أن "عقيدة الكنيسة حول الزواج المسيحي والجنس لم تتغير".