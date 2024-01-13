حزب المؤتمر الحاكم في جنوب أفريقيا يحتفل بالذكرى السنوية الـ112

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، يوم السبت، بالذكرى الـ 112 لتأسيسه قبل الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن تكون الأصعب منذ وصوله إلى السلطة في عام 1994.

ومن المتوقع أن يجتمع الآلاف من أعضاء الحزب وأنصاره في استاد مبومبيلا في إقليم مبومالانجا حيث سيلقي الرئيس سيريل رامافوسا، وهو أيضا رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، خطابه السنوي ويحدد برنامج الحزب لهذا العام.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هو حزب أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا وزعيم مناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا.

كانت في طليعة نضال تحرير البلاد ضد الفصل العنصري وحكومة الأقلية البيضاء.

ويسعى رامافوسا للفوز بولاية ثانية في انتخابات هذا العام بعد وصوله إلى السلطة في عام 2019، خلفا لجاكوب زوما.

ويواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي انتقادات واسعة النطاق لفشله في تقديم الخدمات الأساسية للملايين من الأغلبية السوداء الفقيرة في البلاد وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ومع معدل بطالة يبلغ نحو 32٪ منهم 60٪ من الشباب فإن الحزب من المقرر أن يواجه جمهورا انتخابيا محبطا بدأ صبره ينفد مع الوعود التي لم يتم الوفاء بها بحياة أفضل.

وأشارت بعض استطلاعات الرأي الانتخابية إلى أن الحزب قد يكافح للحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات الانتخابية، اللازمة لتحقيق الفوز، لأول مرة في حكمه الذي دام 30 عاما.

كما تضررت سمعة الحزب الحاكم بسبب مزاعم الفساد المختلفة على مر السنين، حيث تورط العديد من قادته في صفقات حكومية مشبوهة.

إضافة إلى التحديات الاقتصادية، يعاني سكان جنوب إفريقيا بانتظام من انقطاع التيار الكهربائي حيث فشلت شركة إسكوم، المورد الرئيسي للطاقة في البلاد، في تزويد ملايين الأسر والشركات بالكهرباء دون انقطاع.

وقال المحلل السياسي في جامعة جنوب أفريقيا، ديرك كوتزي، لوكالة أسوشيتد برس إن أكبر تهديد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لم يكن من حصول المعارضة على المزيد من الدعم، ولكن "من حقيقة أن الناس لا يريدون التصويت لهم بسبب عدم الثقة الذي نشأ في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".

وقال كوتزي: "لن تكون هذه واحدة من أصعب الانتخابات ، بل ستكون أصعب انتخابات خاضوها على الإطلاق".

في انتخابات عام 2019 التي شهدت انتخاب رامافوسا ، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 57.5٪ من الأصوات ، وهو بعيد كل البعد عن ما يقرب من 70٪ حصل عليها في الانتخابات العامة لعام 2004.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ندد الرئيس السابق زوما بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وتعهد بدعمه لحزب سياسي تم تشكيله حديثا، أو رمح الأمة، مشجعا أنصاره على التصويت لصالحه في انتخابات هذا العام.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح مدى الدعم الذي قد يحصل عليه حزب "أومكونتو وي سيزوي" في صناديق الاقتراع، فمن المرجح أن يضر حزب منشق بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي كما فعل في الانتخابات السابقة مع تشكيل مؤتمر الشعب في عام 2008 ومقاتلي الحرية الاقتصادية في عام 2013.

اجتذب كلا الحزبين بعض قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وأنصاره، مما ساهم بشكل أكبر في التآكل التدريجي للدعم الانتخابي للحزب الحاكم.

وشهد تأسيس كلا الحزبين مغادرة بعض قادة وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السابقين لانضمامهم إليهم، مما ساهم في الدعم الانتخابي التدريجي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات السابقة".

ومع ذلك، قال كوتزي إن الحزب الذي تأسس حديثا سيكون له على الأرجح تأثير أكبر في مقاطعة كوازولو ناتال، حيث ينحدر زوما ولا يزال يتمتع بالدعم.

وقال: "أعتقد أنه فيما يتعلق بحزب الكنيست الجديد، فإن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أكثر قلقا بشأن كوازولو ناتال، حيث يكاد يكون من المحتم أن ينخفض إلى أقل من 50٪".

سجن زوما لتحديه أمرا قضائيا بالإدلاء بشهادته في تحقيق يحقق في الفساد خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2018 ، وأطلق سراحه في عام 2022.

ويحاكم حاليا في صفقة أسلحة عام 1999 حيث اتهم بتلقي رشاوى من شركة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة، ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

إذا فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الحصول على أكثر من 50٪، فقد يضطر إلى الدخول في اتفاق ائتلافي مع بعض أحزاب المعارضة.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات، لكن من المتوقع أن يتم ذلك بين أيار/مايو وآب/أغسطس من هذا العام.