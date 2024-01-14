استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقف شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة واستمر معزولا عن العالم، بسبب العدوان الإسرائيلي.

من جانبها أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن استشهاد اثنين من كوادرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أثناء محاولتهم إصلاح شبكة الاتصالات والإنترنت، حيث قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وتسبب انقطاع الاتصالات في شل جميع خدمات الإنقاذ خاصة فرق الإسعاف والدفاع المدني.