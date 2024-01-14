استعجال تقرير اللجنة الهندسية لمعرفة أسباب انهيار عقار السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استعجلت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تقرير اللجنة الهندسية بشأن معاينة انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة السيدة زينب للكشف عن أسباب انهياره.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت باستدعاء مالك المنزل لسؤاله حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع انهيار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف، وبالفحص تبين انهيار جزئي بعقار قديم دون وقوع إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.