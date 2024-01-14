انت الان تتابع خبر لليوم الثالث تواليا.. غارات أمريكية بريطانية جديدة على مواقع للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد الإعلام الحوثي، "بتنفيذ غارات جوية للطيران الأميركي البريطاني على الحديدة".

تأتي الغارات الأميركية البريطانية بعدما أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن "الضربات في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد"، لافتا إلى أن الضربات رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا".



وطالت الهجمات الأميركية البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية طالت مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدورن والصواريخ.

فيما توعدت جماعة الحوثي بالرد على تلك الهجمات، رغم أن أي رد كبير لم يحصل حتى الساعة.