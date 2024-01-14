 نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا" بأجواء عائلية سعيدة وزينة مميزة (صور)

إحتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وعائلتهما بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى "ليا" الخامس، وذلك بأجواء عائلية سعيدة وفرحة. ونشرت نانسي في خاصية القصص الصغيرة على تطبيق انستقرام، صوراً ومقاطع فيديو توثّق فيها الأجواء الرائعة التي سيطرت على عيد الميلاد، وأرفقت الفيديو بأغنيتها "ليا" التي كانت قد أصدرتها مع ولادة ابنتها في عام 2019، وعبّرت نانسي عن حبّها الكبير لها، وتمنّت لها العمر المديد بالسعادة والنجاح.

ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين أثنوا على العلاقة المميّزة التي تجمع نانسي عجرم ببناتها والرابط العائليّ القويّ، إذ تحرص دائماً على مشاركة جمهورها أجمل اللحظات العائلية التي يقضونها سوياً في مختلف المناسبات.

كما عبّر الجمهور عن إندهاشه بالزينة الجميلة التي تتكوّن الفكرة الرئيسية عن القطط، بالإضافة إلى البوالين باللون الوردي والأبيض والأسود، وأيضاً الرسومات الكرتونية على شكل وجوه قطة.