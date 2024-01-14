التحكم: قطع السير بشكل جزئي على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين وإبقاء السير على مسرب واحد

أعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع السير بشكل جزئي على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين وإبقاء السير على مسرب واحد ومنع مرور الشاحنات.

وكان القرار المذكور قد اتخذ بناء على التنسيق القائم والتام بين وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده وقائد الدرك بالإنابة قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ربيع مجاعص، وذلك بعد سلسلة الانهيارات التي شهدها هذا الطريق صباح اليوم جراء الكميات الكبيرة من المتساقطات التي أدت الى جرف الصخور والاتربة واستقرارها في وسط الطريق الذي ادى الى قطع الطريق بالكامل، وعملت الآليات التابعة لمركز جرف الثلوج على إزالة المتراكمات وتنظيفها وعودة السير تدريجيا إليها.

وستقوم ورش وزارة الاشغال بالعمل على إصلاح الطريق وتدعيمها، وسيعود السير تدريجيا إلى طبيعته بعد انتهاء الأعمال.