انت الان تتابع خبر رئيس تحالف العزم والسفير التركي يبحثان تطورات العراق والمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والسفير التركي في بغداد، التطورات في العراق والمنطقة.



وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم السبت، السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي".

وجرى في الاجتماع، "بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في جميع المجالات".

وأكد السامرائي خلال اللقاء بحسب البيان "على أهمية استمرار الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".