انت الان تتابع خبر إنقاذ أكثر من مئة مهاجر في البحر المتوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد خفر السواحل بأن 84 رجلا وامرأتين و31 قاصرا كانوا على متن قارب طوله عشرة أمتار أبحر في خليج كريت الجنوبي الذي يستخدمه الصيادون.

وأوضح في بيان أن طالبي اللجوء قالوا إنهم أبحروا من طبرق في شرق ليبيا الخميس متجهين إلى إيطاليا.



إلى جانب إيطاليا، تواجه اليونان تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين للاتحاد الأوروبي عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من تركيا أو من شمال إفريقيا.

واستقبلت اليونان العام الماضي نحو 45 ألف طالب لجوء، وصل معظمهم إلى جزر قريبة من الساحل التركي، وهذه الحصيلة السنوية هي الأعلى منذ أربع سنوات، بحسب الأمم المتحدة.