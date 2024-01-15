الشرطة البريطانية: احتجاز 6 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بتهمة التآمر لتعطيل بورصة لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة من أعضاء جماعة "العمل الفلسطيني" الاحتجاجية اليوم في إطار تحقيق في مؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.

وذكرت الشرطة أن النشطاء الستة كانوا يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح غد الاثنين في محاولة لمنع فتح المبنى والتداول. واوضحت في بيان، إنها ألقت القبض على ثلاثة في مدينة ليفربول بشمال إنكلترا واثنين في لندن وشخص واحد في مدينة برايتون على الساحل الجنوبي.

واوضح مسؤول الشرطة سيان توماس "هذه اعتقالات مهمة. نعتقد أن هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن تكون له آثار خطيرة لو نُفذ بنجاح".

وقالت الشرطة إن النشطاء الستة ما زالوا رهن الاحتجاز.