قوى الامن: توقيف مواطنة على مسلك البقاع – بيروت ضبط معها كمية من الكوكايين وباز الكوكايين للترويج

اعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "بتاريخ 11-01-2024 أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك البقاع – بيروت المدعوة غ. ص (مواليد عام 1980، لبنانية) وذلك على متن فان لنقل الركّاب. وبتفتيشها، تم ضبط كمية من الكوكايين وباز الكوكايين موضوعة في حقيبة سفر لون زهري وموزّعة داخل أكياس وعلب بلاستيكية بمجموع 36 كيسًا، و481 علبة معدّة للترويج.
وقد أودعت الموقوفة مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء المختص.
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