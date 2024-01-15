يعقوب: كل شيء بلبنان مجمّد حتى التسوية الكبرى التي ستكون على حساب المحور الصهيوأميركي

أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "المعلومات تتحدّث عن خلاف بين الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، رغم استمرار الدّعم المطلق للصّهاينة".

وذكّر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بـ"أنّنا قلنا سابقًا إنّ نتانياهو أصبح عبئًا على ​أميركا​ وستتخلّص منه ويسقط، لذلك فإنّ التّرحيب اللّبناني بالمبعوث الأميركي ​آموس هوكشتاين​ فارغ، فهو لا يعرف ماذا سيفعل نتانياهو وإلى أين سيجرّ الصّراع".

ورأى يعقوب أنّ "رفض البعض انتظار انتهاء الحرب على ​غزة​ هو غير واقعي، لأنّ كلّ شيء في ​لبنان​ مجمَّد حتّى التّسوية الكبرى، الّتي ستكون على حساب المحور الصّهيوأميركي، الّذي بدأ يستشعر أفق الهزيمة".