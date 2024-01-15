أشار رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق حسن يعقوب، إلى أنّ "المعلومات تتحدّث عن خلاف بين الرّئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، رغم استمرار الدّعم المطلق للصّهاينة".
وذكّر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بـ"أنّنا قلنا سابقًا إنّ نتانياهو أصبح عبئًا على أميركا وستتخلّص منه ويسقط، لذلك فإنّ التّرحيب اللّبناني بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين فارغ، فهو لا يعرف ماذا سيفعل نتانياهو وإلى أين سيجرّ الصّراع".
ورأى يعقوب أنّ "رفض البعض انتظار انتهاء الحرب على غزة هو غير واقعي، لأنّ كلّ شيء في لبنان مجمَّد حتّى التّسوية الكبرى، الّتي ستكون على حساب المحور الصّهيوأميركي، الّذي بدأ يستشعر أفق الهزيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: كل شيء بلبنان مجمّد حتى التسوية الكبرى التي ستكون على حساب المحور الصهيوأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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