شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على "ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بمواكبة الاستحقاقات القادمة بمسؤولية في ظل التطورات التي تجري بالمنطقة والتي سيكون لها انعكاساتها على مختلف الأصعدة خصوصا وان لبنان يمر في أزمة اقتصادية بدأت منذ العام ٢٠١٩ ولا تزال مستمر".
ورأى المرصد أن الأساس هو في إيجاد حل لاموال اللبنانيين المحجوزة في المصارف واعادة هيكلة المصارف على قاعدة عدم تحميل المودع الخسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: لإيجاد حل لاموال اللبنانيين المحجوزة بالمصارف واعادة هيكلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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