السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المدان ضبط بحوزته (37) كيس من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و49 من قانون العقوبات".

