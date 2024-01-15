“منظمة التعاون الإسلامي” توفد بعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية بجمهورية القمر المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل رئيس جمهورية القمر المتحدة فخامة الرئيس غزالي عثماني، بمقر إقامته أمس الأول, بعثة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر الثلاث، التي جرت في 14 يناير الجاري، وذلك بناءً على دعوة من وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة.

وترأس الوفد نامق حسينوف من الإدارة السياسية، بعضوية درامان تراوري رئيس إدارة الضبط.

وخلال الاجتماع نقلت البعثة إلى فخامة رئيس الجمهورية تحيات معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراھيم طه, مثمّنة الجهود التي قامت بها الحكومة القمرية لتهيئة الظروف لإجراء هذه الانتخابات, مؤكدة الأھمية التي توليھا المنظمة لعملية ملاحظة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت بعثة منظمة التعاون الإسلامي لملاحظة الانتخابات قد عقدت بتاريخ 12 يناير الجاري، اجتماعاً مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم للبعثة إحاطة حول العملية الانتخابية, وتم التأكيد على أهمية دور ملاحظي الانتخابات الدوليين في ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات.

يُذكر أن فريق المنظمة, قد لاحظ العملية الانتخابية من التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات.