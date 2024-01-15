تواطؤهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين .. جنوب إفريقيا تعتزم مقاضاة واشنطن ولندن

الشارقة - اميمة ياسر - يعتزم 50 محامياً من جمهورية جنوب أفريقيا مقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، على خلفية "تواطؤهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".

وبحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، تهدف المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورج، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وبدعم من زملائه الحقوقيين، بدأ رينسبورج الذي بعث رسائل إلى دول مختلفة والمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية للمطالبة بمحاكمة المجرمين الإسرائيليين وأنصارهم، التحضير لمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال رينسبورج، في تصريح لـ"الأناضول"، إنه "يجب تحميل الولايات المتحدة مسئولية الجرائم التي ارتكبتها"، مضيفاً: "قرر العديد من المحامين الانضمام إلى مبادرتنا، العديد من الذين انضموا مسلمون، لكنني لست كذلك. إنهم يشعرون بالمسئولية يريدون المساهمة بهذه القضية".

وأضاف أنه "لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسئولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في (الغزو الأمريكي عام 2003) العراق مثال على ذلك".

وتابع: "الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة، لا أحد يقول لها كفى".

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت في لاهاي على مدار يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.