التقى رئيس "التّيّار الوطني الحرّ" النّائب ​جبران باسيل​، السّفير الفرنسي في ​لبنان​ هرفي ماغرو، يرافقه مستشاره السّياسي رومان كالفاري، بحضور النّائبة ​ندى البستاني​ والمسؤول في مكتب العلاقات الدّبلوماسيّة بشير حداد. وأوضحت اللّجنة المركزيّة للإعلام في "التّيّار"، في بيان، أنّ "الجانبَين تباحثا بالوضع في لبنان وفي ​الجنوب​ على ضوء أحداث ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "باسيل جدّد تشديده على ضرورة إبعاد لبنان عن أيّ توسّع للصّراع، كما عرض مجموعة الحلول الّتي يقترحها "التّيّار" في كلّ الملفّات، وتحديدًا بما يتعلّق بالملف الرّئاسي وانتظام المؤسّسات وتنفيذ الإصلاحات الضّروريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع ماغرو بالوضع جنوبًا وبالحلول للملفات الداخلية: لإبعاد لبنان عن أي توسع للصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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