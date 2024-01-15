"حزب الله": استهداف موقعَي ‏المالكية والسماقة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:25 من بعد ظهر اليوم الإثنين 2024-01-15، موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وكشف، في بيان ثان، أنّ "‌‏‌‌‌‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، موقع‎ ‎السماقة في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".