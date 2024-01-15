تحقيق لموقع إنترسبت يكشف تعمد الاحتلال استهداف الصحفي وائل الدحدوح وزميله سامر أبو دقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتعمد جيش الاحتلال استهداف الصحفيين، والتي كان من ضمنها اغتياله لمصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، الذي استشهد بعدما حاصره الاحتلال في مدرسة فرحانة بخان يونس جنوبي غزة، وهو مصاب وظل ينزف حتى الموت.

"كان الأمر كما لو أن عاصفة استهدفتنا" بعد ظهر يوم 15 ديسمبر، أصابت غارة جوية إسرائيلية مدرسة فرحانة في خان يونس، حيث كان مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة قد انتهيا للتو من تصوير آثار قصف سابق في المنطقة.

قال وائل الدحدوح لموقع "إنترسبت": "لقد فقدت التوازن لدرجة أنني فقدت الوعي حتى استعدت قوتي، حاولت النهوض بأي شكل من الأشكال لأنني كنت متأكداً من أن صاروخاً آخر سيستهدفنا - من تجربتنا، هذا ما يحدث عادة".

أدرك الدحدوح أنه كان ينزف بغزارة من ذراعه، وإذا لم يحصل على رعاية طبية، فسيموت، وعندما نظر إلى الأعلى رأى عمال الدفاع المدني الثلاثة الذين كانوا يرافقونهم قد قتلوا، ثم رأى أبو دقة ملقى على الأرض على مسافة ما.

وتابع الدحدوح: "كان يحاول النهوض في تلك اللحظة لم أستطيع أن أقدم له أي شيء، ولم يتمكن من التحرك والنهوض، وحاولت التوجه نحو سيارة الإسعاف، ووصلت بالفعل على بعد مئات الأمتار، وتم نقلي للمستشفى، لكن أبو دقة، الذي أصيب في الجزء السفلي من جسده، لم يتمكن من السير وبقي ملقى على الأرض. ومرت ساعات، لكن طواقم الإسعاف لم تستطع الوصول إليه دون موافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

و نشرت قناة الجزيرة خبرًا مفاده أن حياة مصورها في خطر، وفتحت عداد مباشر على بثها يظهر عدد الساعات والدقائق منذ إصابة أبو دقة، وعندما تمكنت أطقم الطوارئ أخيراً من الوصول إليه بعد أكثر من 5 ساعات، كان قد استشهد.

وبحسب موقع "إنترسبت" فإنه على مدار تلك الساعات الـ5 ضغطت المنظمات الإنسانية، والصحفيون على جيش الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل خروج أبو دقة . ويظهر الجدول الزمني للساعات التي سبقت استشهاد أبو دقة أن قوات الاحتلال لم تسمح بمرور آمن لطواقم الإسعاف لساعات، برغم علمها أن الصحفي كان في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وتشير الكثير من الأدلة إلى أن ضربة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت صحفيي قناة الجزيرة، "في هذه المنطقة لم يكن هناك أحد غيرنا، وقال الدحدوح: "لذلك لا مجال للخطأ من قبل الاحتلال، نظرا لوجود طائرات مسيرة، كبيرة وصغيرة، في سماء المنطقة". "لقد كانوا يعرفون كل ما كنا نفعله طوال الوقت، وتم استهدافنا أثناء عودتنا - ليس هناك شك في هذا".

وعلمت أورلي هالبيرن، وهي مراسلة ومنتجة مستقلة مقيمة في القدس، بما حدث لمصور قناة الجزيرة، وقررت نشرها على مجموعة واتساب تضم أكثر من 140 صحفيًا من رابطة الصحافة الأجنبية، وبحسب لقطات شاشة لمجموعة الواتساب التي حصل عليها موقع The Intercept، كتبت "سامر أبو دقة مصاب بجروح خطيرة وما زال محاصرًا في المدرسة، وتنتظر سيارة الإسعاف أن تسمح لها القوات الإسرائيلية بإجلائه، لكن هذا لم يحدث بعد".

وتابعت هالبيرن في منشور آخر بعد دقائق: المهم هو إنقاذه، وعلى الإسرائيليين السماح لسيارة الإسعاف بالوصول إليه، مشيرة إلى إلين كروسني، السكرتيرة التنفيذية لوكالة الصحافة الفرنسية FPA، وأضاف: "هل ستتمكن FPA من الاتصال بالجيش الإسرائيلي؟" لتجيب كروسني: "أنا متورط في هذا".

وفي الوقت نفسه، عمل صحفيون آخرون في المجموعة على تأكيد موقع أبو دقة، ونشر أحدهم صورة لخريطة توضح موقع مدرستين في خان يونس – حيفا وفرحانة – بينما أكد صحفي آخر أن أبو دقة كان في فرحانة.

ثم نشر هالبيرن معلومات الاتصال لثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك المكتب الصحفي لمنسق الأنشطة الحكومية في إسرائيل، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بالإضافة إلى معلومات الاتصال لثلاثة من كبار المتحدثين العسكريين الإسرائيليين.

وبعد 3 ساعات كاملة من إصابة أبو دقة، كتب كروسني أن "سلطات الاحتلال لم تمنح بعد الإذن لفرق الإسعاف بالوصول إليه: "لم يتم إخلاء سيارات الإسعاف بعد، لكنني على اتصال مع الجيش، الذين يعرفون عن هذا، وهم يعلمون أن أعضاء fpa مستاؤون بشدة".

وبعد مرور 5 ساعات نشرت هالبيرن تحديثًا للدردشة الجماعية بأن الجيش الإسرائيلي وافق على مرور جرافة فلسطينية، إذ تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المدرسة بعدما فتحت جرافة الطريق أمام سيارة إسعاف، لتجد أبو دقة استشهد.

وذكرت الجزيرة أن أبو دقة تعرض لقصف متواصل أثناء محاولته الزحف إلى بر الأمان.

أصدرت FPA بيانًا قالت إنها "شعرت بالانزعاج من صمت جيش الاحتلال، داعية إلى إجراء تحقيق فوري وتفسير سبب مهاجمته المنطقة، ولماذا لم يتم إجلاء سامر في الوقت المناسب لتلقي العلاج واحتمال إنقاذه".

وفي اليوم التالي، أعلنت قناة الجزيرة، وكانت تقوم بإعداد ملف قانوني لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اغتيال" أبو دقة على يد القوات الإسرائيلية في غزة.

كما أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود أبو دقة في شكوى جرائم الحرب، وتقدمت المجموعة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اغتيال 7 صحفيين فلسطينيين استشهدوا في غزة بين 22 أكتوبر و15 ديسمبر.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد أكثر من 100 صحفي في ثلاثة أشهر فقط، كما وجدت لجنة حماية أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الأسابيع العشرة الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة - جميعهم تقريباً من الفلسطينيين - يفوق عدد الصحفيين الذين قُتلوا في دولة واحدة على مدار عام كامل.