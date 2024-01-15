الجيش الإسرائيلي: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سحب فرقة كاملة له "فرقة 36" من ضمنها لواء "غولاني" من القتال في قطاع غزة، في ما قال إنه من أجل "الانتعاش والتدريب وزيادة الكفاءة"، على أن يقرر بعد ذلك إلى أي جبهة ستنتقل القوات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 3 فرق قتالية بقيت في قطاع غزة وهي "فرقة 162" و"فرقة 99" و"فرقة 98".