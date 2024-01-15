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الجيش الإسرائيلي: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سحب فرقة كاملة له "فرقة 36" من ضمنها لواء "غولاني" من القتال في قطاع غزة، في ما قال إنه من أجل "الانتعاش والتدريب وزيادة الكفاءة"، على أن يقرر بعد ذلك إلى أي جبهة ستنتقل القوات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 3 فرق قتالية بقيت في قطاع غزة وهي "فرقة 162" و"فرقة 99" و"فرقة 98".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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