أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر في حديث لقناة "الجزيرة" بأن "عملياتنا مستمرة ضد العدو الإسرائيلي". واشار القيادي في أنصار الله الى انه "يكفي أن تكون السفن أميركية في البحر الاحمر حتى نستهدفها"، لافتا الى ان "أميركا على أعتاب أن تفقد أمنها الملاحي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حوثي: أميركا على أعتاب أن تفقد أمنها الملاحي وعملياتنا مستمرة ضد العدو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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