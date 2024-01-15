كشافة الرسالة الإسلامية عملت على إخماد النيران في منزل مستهدف في رب ثلاثين

اعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان، بانه "عملت فرق الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية على إخماد النيران التي اندلعت جراء الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت أحد المنازل في بلدة رب ثلاثين".

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