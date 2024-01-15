انت الان تتابع خبر المنتخب العراقي يهزم إندونيسيا بثلاثية في كأس آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل العراق أولاً عبر اللاعب مهند علي في الدقيقة 17، قبل أن يعادل مارسيلينو فيردينان النتيجة لمنتخب اندونيسيا في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل أسامة رشيد الهدف الثاني لأسود الرافدين.



أما الهدف الثالث، فقد جاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، عبر اللاعب أيمن حسين.

ويقع العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اندونيسيا واليابان وفيتنام.

ويوم الجمعة المقبل، يواجه منتخبنا الوطني نظيره الياباني في ثاني جولات البطولة الآسيوية.

