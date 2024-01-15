جهاز الشاباك: اكتشفنا منصات إيرانية في شبكات التواصل تعمل على تجنيد إسرائيليين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يوم الاثنين الكشف عن عدد من المنصات في شبكات التواصل الاجتماعي تعمل على تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهمات ضد البلاد.

وحسب وكالة سبوتنيك، زعم "الشاباك" أنه اتضح من "الشبهات" بأنه يتم تشغيلها من قبل جهات أمنية إيرانية، مشيرا إلى أن الكشف يأتي استمرارا للنشر السابق للشاباك عن شبكة تجنيد وتشغيل مواطنين إسرائيليين لصالح تنفيذ مهمات ضد إسرائيل.

وأفاد بأن هذه الجهات تقوم بإرسال باقات الزهور لعائلات المختطفين وتبادر لتنظيم تجمعات إلى جانبهم، وتنشر وظائف لتصوير بيوت المسؤول في جهاز الأمن، وتجمع المعلومات عن طريق استطلاعات مزورة، بالإضافة إلى نشر مضامين تحريض وتطرف سياسي في إسرائيل.

ووفق ما نقله موقع قناة "i24 News" الإسرائيلي، تنشر المنصات استطلاعات مزورة يتم خلالها نشر روابط بغرض جمع المعلومات عن الإسرائيليين وتجنيدهم لمهمات أمنية ضد إسرائيل مثل تصوير بيوت رجال الأمن والمسؤولين الذين يظهرون بصورة متواصلة في الإعلام ويصدرون تصريحات ضد إيران.

وورد في بيان أصدره "الشاباك" أن القناة على منصة "تلغرام" تحمل اسم "Bring Home Now".

وأوضح "الشاباك" أنه جرت في المجموعات محاولة مكثفة لنشر عروض عمل عن طريق ملفات تعريف مزورة والتي تم إصدار تحذير بشأنها.