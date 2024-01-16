القنصلية الاميركية وقاعدة حرير الجوية ومطار أربيل الدولي تعرضوا لهجوم بصواريخ ومسيرات

افاد مصدر أمني بان القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، بحسب قناة "الجزيرة". كما افاد المصدر الامني بان قاعدة حرير الجوية ومطار أربيل الدولي تعرضا لهجوم بصواريخ ومسيرات.

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