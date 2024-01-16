في اخر إحصائية للمدخنين.. الصحة العالمية: 1.25 مليار لمستخدمي التبغ حول العالم

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منظمة الصحة العالمية أن تعاطي التبغ حول العالم يتراجع على الرغم من الجهود التي تبذلها صناعة التبغ لتعريض التقدم المحرز للخطر، مشيرة إلى أنه يوجد على مستوى العالم 1.25 مليار من مستخدمي التبغ البالغين وذلك وفقا لأحدث التقديرات.

ولفتت المنظمة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتجاهات في عام 2022 تظهر انخفاضا مستمرا في معدلات تعاطي التبغ على مستوى العالم، حيث يستهلك حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالغين في جميع أنحاء العالم التبغ مقارنة بـ 1 من كل 3 في عام 2000.

كما أوضح التقرير أن 150 دولة نجحت في الحد من تعاطي التبغ، مشيرة إلى أن البرازيل وهولندا تشهدان نجاحا بعد أن نفذتا تدابير المكافحة حيث حققت البرازيل انخفاضا نسبيا بنسبة 35% منذ عام 2010 وهولندا على وشك الوصول إلى هدف 30 %.

وذكر التقرير أن إقليم جنوب آسيا لمنظمة الصحة العالمية يضم حاليا أعلى نسبة من السكان الذين يتعاطون التبغ بنسبة 26.5% كما لا يتخلف عنها الإقليم الأوروبي كثيرا حيث تبلغ النسبة 25.3% .

وتوقع التقرير أن تسجل المنطقة الأوروبية بحلول عام 2030 أعلى المعدلات على مستوى العالم مع معدل انتشار يزيد قليلا عن 23٪، منوها إلى أن معدلات تعاطي التبغ بين النساء في المنطقة الأوروبية للمنظمة تبلغ أكثر من ضعف المتوسط العالمي وتنخفض بشكل أبطأ بكثير من جميع المناطق الأخرى .

وقال التقرير إن العالم سيحقق انخفاضا نسبيا في تعاطي التبغ بنسبة 25٪ بحلول عام 2025 وهو ما يعنى الفشل في تحقيق الهدف العالمي الطوعي المتمثل في خفض 30٪ من خط الأساس لعام 2010.

وأضاف أن 56 دولة فقط على مستوى العالم هي التي ستتمكن من تحقيق هذا الهدف أي بانخفاض أربعة دول منذ التقرير الأخير في عام 2021، منوها إلى أن معدل انتشار تعاطي التبغ لم يتغير إلا قليلا منذ عام 2010 في بعض البلدان.

قال التقرير إن الدراسات الاستقصائية القطرية تظهر باستمرار أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما في معظم البلدان يستخدمون منتجات التبغ والنيكوتين، ونوهت إلى أنها ستخصص اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ هذا العام لحماية الأطفال من تدخلات دوائر صناعة التبغ.

وقالت إنه من المقرر أن تجتمع البلدان الشهر المقبل في بنما لحضور الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وحذرت من أن صناعة التبغ ستحاول التأثير على سياسات الصحة العالمية من خلال تقديم حوافز مالية وعينية والتدخل في حقوق البلدان وأكدت المنظمة أنها على استعداد لدعم البلدان في الدفاع عن تدابير مكافحة التبغ القائمة على الأدلة في مواجهة تدخل دوائر الصناعة.