جيش الكونغو الديمقراطية يشن هجوما جديدا على معاقل داعش ويقتل 9 مسلحين

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الجيش بجمهورية الكونغو الديمقراطية هجمات جديدة في مقاطعة "إيتوري" استهدفت معاقل حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي يزعم تنظيم داعش أنها فرعه في وسط أفريقيا، مما أسفر عن مقتل 9 مسلحين تابعين للحركة ، ذكرت ذلك مصادر أمنية بالكونغو .

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن المصادر الأمنية أن جيش الكونغو الديمقراطية شن هجماته على بلدتي باهونجوي وبانجولي في إقليم "مامباسا" التابع لمقاطعة "إيتوري" وبذلك يرتفع عدد قتلى حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين ماتوا في عمليات للجيش على مدار ثلاثة أيام في هذه المنطقة إلى 12 قتيلا.

وبدأت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الأسبوع الماضي عمليات تتبع ضد متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" وأنصارهم في إقليم "مامباسا".

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن هؤلاء المتمردين ضاعفوا هجماتهم، منذ بداية العام، ضد المدنيين لاسيما المزارعين حيث تكثف هذه الحركة المسلحة نشاطها بشكل خاص خلال فترة حصاد الكاكاو في هذه المنطقة.

من جهة أخرى، نقلت صحف محلية، عن مصادر لم تسمها، أن منتسبي حركة 23 مارس المتمردة قامت بترحيل سكان تسع قرى في منطقتي "كيبومبا" و"بوهومبا" بإقليم نيراجونجو بمقاطعة "كيفو الشمالية" في شرق الكونغو الديمقراطية إلى منطقة "بوهوما" على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

يذكر أن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى تشريد ملايين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم منذ ظهور حركة 23 مارس المتمردة مجددا إلى جانب نشاط الجماعات المسلحة الأخرى في هذا الجزء من الكونغو الديمقراطية.