لافروف: روسيا تقدر بشدة دعم كوريا الشمالية لها في عمليتها الخاصة بأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي، أن موسكو تقدر بشدة دعم بيوج يانج فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال لافروف، مخاطبا نظيره الكوري الشمالي، "نحافظ على تعاون وثيق ومثمر مع بيونج يانج داخل الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى. وبالتأكيد، ندعم كوريا الشمالية دائمًا على منصة الأمم المتحدة ونقدر بشدة موقفكم المماثل والداعم لموقف روسيا، بما في ذلك الأمور المتعلقة بعمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا".. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الكوري الشمالي تشوي سون هوي سيطلعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على نتائج محادثاتهما التي انعقدت في العاصمة موسكو.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "اليوم، سيطلع وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس بوتين على نتائج المحادثات، وكيفية سير المناقشات بينهما، في اجتماع مساء اليوم".

وأضاف: "على الوزيران الاتفاق حول بعض النقاط والإجراءات اللازمة أولاً، ثم سيطلعان رئيس الدولة على نتائج المحادثات".

يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار روسيا في سبتمبر الماضي، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية وتخلّلت الزيارة محادثات رسمية استمرّت أكثر من ساعتين وتمحورت خصوصاً على تعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصا على الصعيد العسكري.