"الصحفيين العرب" يحيي جهود مصر في إدخال الدحدوح من غزة لتلقي العلاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجه اتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية وأجهزتها على إستجابتها المشكورة، وتمكنها من نقل الزميل وائل الدحدوح من غزة الى سيناء لتلقي العلاج اللازم الذى يحتاجه.

والصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح فقد عائلته فى ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة من قصف منزله وهدمه على رؤوس عائلته الأمر الذى أسفر عن استشهاد زوجته وابنته ونجله وحفيده، كما تعرض وائل الدحدوح لمحاولة اغتيال بقصفه مما أسفر عن إصابته إصابات جسدية مباشرة.

وحمزة وائل الدحدوح نجله استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس جنوبي القطاع الاسبوع الماضي.

وكرر الاتحاد العام للصحفيين العرب الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية على تمكنها من إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة الى مصر.

كما أكد الاتحاد أن الصحفيين يلعبون الدور الأهم فى فضح الجرائم اليومية للعدوان الصهيوني على غزة وأهلها خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وإنهم مستمرون فى أداء عملهم رغم كل المخاطر لانه واجبهم الوطني والمهني والإنساني.