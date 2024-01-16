توافق مصري - أممي على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

اتفقت مصر والأمم المتحدة على ضرورة زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من حرب متواصلة منذ أكثر من 3 أشهر تسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن تحقيق وقف إطلاق النار «يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة».

جاء ذلك خلال استقبال شكري، أمس، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة تقوم بها للمنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن «مناقشات الوزير شكري والمسؤولة الأممية تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتقييمات ذات الصِلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع».

كما استمع وزير الخارجية إلى عرض تفصيلي لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها وأولويات تحركها خلال المرحلة القادمة. وأضاف المتحدث أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على «حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني».

وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر للدور المنوط بالمسؤولة الأممية، وحرصها على تقديم كل التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها، وضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسؤولة الأممية.

وأكد شكري أن «اعتماد مجلس الأمن القرار 2720 يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي لوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسؤولية إسرائيل عن إزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي».

كما أعاد شكري التأكيد على «التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي».

ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري أكد، كذلك خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار من تسهيل استخدام جميع المسارات المتاحة إلى قطاع غزة وداخله، مشدداً على أن «الوضع المأساوي الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير».

تقدير وشكر

أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.

ووفق البيان، من المقرَّر أن تقوم المسؤولة الأممية بزيارة مطار العريش ومعبر رفح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع كل الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.