520 شهيداً ومصاباً فى 15 محرقة صهيونية بينها مدرسة لإيواء النازحين فى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - 350 ألف مريض مزمن يصارعون الموت ونفاد الغازات الطبية من غرف العمليات

الاحتلال يقتل «أسراه» بغارات الفسفور ويسحب الفرقة 36 من القطاع

هجوم إسرائيلى على سوريا و15 غارة على جنوب لبنان وحزب الله يرد بالصواريخ

الخارجية الفلسطينية: اليمين الإسرائيلى يفتعل التصعيد ليشمل كل فلسطين

واصلت أمس قوات الاحتلال الصهيونى محارقها ومجازرها لتصفية الشعب الفلسطينى بقطاع غزة وركز محارقه فى خان يونس ورفح وسط وجنوب القطاع فيما استمر الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت للمرة السابعة على الأقل، منذ السابع من أكتوبر الماضى وتضررت الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذى خلفه العدوان فى البنية التحتية، وتسبب نقص الوقود فى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال فى أنحاء متفرقة من القطاع. وتعطيل جهود إنقاذ المصابين وإسعافهم.

واستشهد مئات الفلسطينيين وأصيب العشرات فى قصف مدفعى وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلى طالت عدة مناطق فى قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن العشرات استشهدوا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسى فى حى الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبى غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن آخرين استشهدوا أيضاً فى قصف إسرائيلى استهدف منزلاً لعائلة الحداد فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيبت امرأة بجروح خطيرة فى القصف، وهى الناجية الوحيدة من أسرتها.

كما استشهد أكثر من 70 شخصاً، وأصيب آخرون فى قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبى، إضافة إلى استشهاد 7 بجوار مستشفى ناصر فى المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمى المغازى والبريج، كما استشهد شخص وأصيب آخرون فى قصف على منزل لعائلة المزنر بمنطقة الصفطاوى شمال مدينة غزة.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة شمعة فى قصف من طيران الاحتلال الحربى استهدف منزلاً فى منطقة النفق شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 وأصيب العشرات فى قصف استهدف مدرسة تضم عشرات النازحين فى حى الدرج شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات عنيفة على مناطق مختلفة من مدينة غزة طالت أحياء تل الهوا والشيخ عجلين والصبرة والزيتون، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما تعرضت مدينة خان يوس لقصف جوى ومدفعى.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة ان الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات فى القطاع غزة راح ضحيتها 170 شهيداً و350 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية ولايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدنى الوصول اليهم وأكد «القدرة» نفاد غاز النيتروز فى غرف العمليات ونقص حاد فى الغازات الطبية الأخرى.

وحذر من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنون واشار إلى وجود 350 الف مريض مزمن بلا دواء فى قطاع غزة، وطالب المؤسسات الدولية بتوفير أدوية المرضى المزمنين بشكل عاجل.

واستشهد شابان وفتاة وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال فى أماكن متفرقة من الضفة المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد حسن ابراهيم أبوسباع (22 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحى فى القلب، فى مدينة دورا، ومثله الفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاماً) التى أصيبت برصاصة فى الرأس.

وقالت الوزارة إنها أبلغت باستشهاد الشاب فارس محمود عبدالله خليفة (37 عاماً) من مخيم نور شمس شرق طولكرم عند حاجز عناب العسكرى شرق طولكرم.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلى الحاكم يفتعل التصعيد لتطبيق نسخة الدمار والتهجير فى قطاع غزة على الضفة».

وأعلن الاحتلال الإسرائيلى خروج إحدى فرقه العسكرية من قطاع غزة. وقال فى بيان له إن الفرقة 36 التى تضم سرايا مدرعة وهندسة ومشاة انسحبت من قطاع غزة بعد 80 يوما.

واوضح أن الفرقة عملت فى مناطق الزيتون والشاطئ والشجاعية والرمال والمخيمات المركزية. ويعد الانسحاب هو أهم إشارة حتى الآن على التحول إلى مرحلة جديدة من القتال وقال وزير الحرب يوآف غالانت إن مرحلة المناورات المكثفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة ستنتهى فى المنطقة الشمالية من القطاع وستنتهى قريباً أيضا فى جنوب غزة.

وقال «جالانت» «فى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ستنتهى هذه المرحلة. فى جنوب غزة سنحقق هذا الإنجاز وسينتهى قريباً، وفى كلا المكانين، ستأتى اللحظة التى سننتقل فيها إلى المرحلة التالية».

واعترف الاحتلال بإصابة 26 عسكريا فى معارك قطاع غزة فى الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد منذ 7 أكتوبر إلى 2567، ومنذ بداية العملية البرية 1135.

واشار إلى ضرب مطار حلب السورى كما شنت قواته الخاصة ضربة فى منطقة عيتا الشعب داخل لبنان، وأضاف أنه قصف بالطائرات منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لجماعة حزب الله فى جنوب لبنان. ورد الحزب باستهداف تجمع ‏للاحتلال شرق مستوطنة إيفن مناحم بالصواريخ.

وأعلنت كتائب «القسام»، الجناح العسكرى لحركة «حماس» مقتل أسيرين إسرائيليين لديها فى غزة أثناء قصف لجيش الاحتلال على القطاع. وأكد القيادى فى حركة «حماس» غازى حمد أن لا تفاوض حالياً فى قضية تبادل الأسرى، لأن إسرائيل مصرة على استمرار الحرب، مشدداً على أن الأولوية الآن هى لوقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال.