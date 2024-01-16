ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن وضع يحيى السنوار، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بقطاع غزة، على قائمة الإرهاب.

انحياز للاحتلال

وجاء هذا القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حركة حماس وهجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

واعتبر مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أن هذا القرار هو انحياز للاحتلال، وأن العقوبات التي فرضت على السنوار لا قيمة لها، حيث أنه لا يمتلك حسابات مالية في فلسطين أو خارجها.

يعد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع يحيى السنوار على قائمة الإرهاب خطوة مهمة في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يثير ردود فعل غاضبة من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، حيث يرونه انحيازًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأعتقد أن الإعادة الصياغة التي قمت بها للخبر تجعل محتواه أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم، كما أنها تبرز أهمية الخبر بالنسبة للجمهور العربي.