الولايات المتحدة تبحث مع المفوضية الأوروبية وألمانيا الوضع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء في دافوس، بسويسرا أهمية استمرار المساعدة الدولية لأوكرانيا في كفاحها للدفاع عن حريتها واستقلالها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم الاجتماع تناولا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان عدم تكرار هجمات حماس في 7 أكتوبر مرة أخرى، وتعزيز المسار نحو إقامة دولة فلسطينية.

وشدد الجانبان على أن حرية الملاحة في البحر الأحمر أمر حيوي للتجارة العالمية والأمن الإقليمي، ودعيا الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في دافوس بسويسرا الجهود العاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة ومنع انتشار الصراع.

ووجه بلينكن الشكر للوزيرة الألمانية على دعمها المستمر لأوكرانيا في نضالها للدفاع عن حريتها واستقلالها.

وأكد الوزيران مجددًا الالتزام المشترك بحماية الشحن التجاري والمدني في البحر الأحمر.

بلينكن يبحث مع زيلينسكي أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم كييف في حربها ضد روسيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في دافوس بسويسرا أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم أوكرانيا في نضالها من أجل حريتها وسيادتها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نشر على موقعها اليوم الثلاثاء، أنم تناولوا أيضًا الجهود المبذولة لدعم تعافي أوكرانيا اقتصاديا، بما في ذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص.

وناقش الثلاثة أيضًا جهود الإصلاح الجارية لمكافحة الفساد لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا ومواصلة مسارها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

وأكد بلينكن وسوليفان بقوة دعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا.