بلينكن يبحث مع زيلينسكي أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم كييف في حربها ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في دافوس بسويسرا أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم أوكرانيا في نضالها من أجل حريتها وسيادتها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نشر على موقعها اليوم الثلاثاء، أنم تناولوا أيضًا الجهود المبذولة لدعم تعافي أوكرانيا اقتصاديا، بما في ذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص.

وناقش الثلاثة أيضًا جهود الإصلاح الجارية لمكافحة الفساد لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا ومواصلة مسارها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

وأكد بلينكن وسوليفان بقوة دعم الولايات المتحدة الدائم لأوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة الحرب غير القانونية التي تشنها روسيا.