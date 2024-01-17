نشرة منتصف الليل| عودة 2623 مصري من غزة.. وتدشين محطات الطاقة الشمسية بمواقع الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

عودة 2623 مصرياً من غزة.. وزيرة الهجرة تكشف كيفية إنقاذهم في حوار لـ"الخليج 365" (1- 2)

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنَّ الوزارة والسلطات المصرية قدَّمت العديد من الجهود لمساعدة المصريين في غزة وعودتهم إلى مصر.

البورصة السلعية: تداول أكثر من 1.2 مليون طن قمح بقيمة 12.3 مليار جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية بمصر، إنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

السياحة تعلن تدشين محطات الطاقة الشمسية بعدد من مواقع التراث العالمي

أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، تدشين محطات الطاقة الشمسية بعدد من مواقع التراث العالمي والمتاحف.

إدخال 56 شاحنة عبر ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها إلى غزة

دخلت من ميناء رفح البري، اليوم الثلاثاء، 56 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخالها إلي قطاع غزة بعد إتخاذ الإجراءات المتبعة بهذ الشأن.

رئيس قناة السويس: اضطرابات البحر الأحمر "أمر عابر"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب، منوها أن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله.