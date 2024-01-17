السلطات الأوكرانية: سبعة عشر جريحاً في قصف روسي على خاركيف

أصيب 17 شخصاً بجروح في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا والواقعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وذكر حاكم إقليم خاركيف أوليغ سينيغوبوف، أن صاروخي أرض-جو روسيّين من طراز إس-300 أصابا منطقة سكنية في وسط المدينة مما أسفر عن سقوط 17 جريحاً على الأقلّ.

وخاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، تبعد فقط حوالى 30 كيلومترا من الحدود الروسية وتتعرض للقصف باستمرار.