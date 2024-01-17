الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية. وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين والبنى التحتية في القطاع إضافة إلى الحصار المفروض، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الجنود والآليات جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع.

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