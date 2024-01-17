قتيل وجرحى في حادث سير في دوحة عرمون

ادى حادث سير على الطريق الرئيسي في دوحة عرمون بين سيارة تاكسي، وباص إلى وفاة سائق التاكسي على الفور، وأصابة عدد من التلاميذ والمعلمات في الباص برضوض. وسارع الصليب الأحمر إلى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

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