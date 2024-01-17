المكتب الإعلامي الحكومى بغزة: قطع الانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه للمرة السابعة يتعمد الاحتلال قطع وتعطيل شبكات الاتصالات والانترنت، بشكل كامل خلال حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، وهذه الجريمة مستمرة منذ 5 أيام متواصلة.

وأضاف في بيان له : قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، ويعني عدم إمكانية الوصول للشهداء والجرحى، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة، وهذه الجريمة تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.