المبعوث الأممي لليبيا يؤكد ضرورة العودة للمفاوضات للخروج من حالة الانسداد السياسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي ضرورة العودة لطاولة المفاوضات مرة أخرى للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال باثيلي - خلال لقائه خمسة من السفراء العرب والأجانب لدى ليبيا، حسبما ذكرت قناة "الوسط" الليبية - "إن القادة الليبيين وجب عليهم الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الدخول في حوار لتجنيب البلاد الأزمات".

وأشار إلى أن هناك تفاهمات على المستوى الدولي بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، مشددا على ضرورة انخراط جميع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى عملية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.