بو حبيب التقى ريزا: لن ينعم الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية

التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.
أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، أنه "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، تبقى معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان من أولويات الحكومة اللبنانية".
ولفت بوحبيب، الى أننا "نطلب من المجتمع الدولي تكثيف الجهود الديبلوماسية والسياسية لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى سوريا. ولن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، فالسلام الحقيقي او المستدام يكمن في تحقيق السلام في فلسطين".
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