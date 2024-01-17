ضاهر: طريق ترشيش زحلة على خطى طريق ضهر البيدر فهل يتم عزل البقاع عن باقي المناطق اللبنانية؟

اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "طريق ترشيش زحلة على خطى طريق ضهر البيدر، فهل يتم عزل البقاع عن باقي المناطق اللبنانية؟"، واعتبر بانه "على القضاء التحرك فورًا لفتح الملفات والتأكد من تطبيق المواصفات التي وضعت في حينها عند تلزيم الأشغال".

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