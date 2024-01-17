تعميم صورة المفقود محمد شهاب الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة دوحة عرمون

اعلنت المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه "تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد جمال شهاب (من مواليد عام 1987، لبناني)، والذي غادر منزل ذويه، الكائن في محلة دوحة عرمون، بتاريخ 15-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه".

اضاف البيان، "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".