علامة: فرنسا ليست مع أي تعدل للقرار 1701 والهدف الوصول الى أمن مستتب ودائم

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعا برئاسة النائب فادي علامة مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وحضور عدد من النواب.

كما عقدت اللجنة ولجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية لقاء مشتركا برئاسة النائب فادي علامة وحضور رئيس لجنة الصداقة النائب سيمون أبي رميا، وحضر عن الوفد الفرنسي رئيس الوفد جان لود ميليشون ويونس عمرجي.

وأشار علامة، الى أنه "كان هناك أكثر من لقاء للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أولها كان مع السفير الفرنسي في لبنان واللقاء الثاني كان مع وفد فرنسي برئاسة مولنشان وفي اللقاء الاول بالموضوع الاساسي مع السفير ماكرو تمركز الحديث حول موضوع جنوب لبنان وما يحصل في الجنوب من اعتداءات اسرائيلية وخروق ل 1701".

وشدد على أنه "واجبنا ان نفهم أكثر موقف فرنسا في هذا الموضوع والدور الذي تقوم به للتخفيف من التصعيد ومن دعم الجيش اللبناني ودور اليونيفيل، الذي يقوم بدور أساسي".

ولفت الى أن "كما كان هناك كلام عن القرار 1701 وتم التأكيد مرة أخرى، من الجانب الفرنسي، ان فرنسا ليست مع أي تعدل للقرار 1701 والهدف مشترك عند الجميع هو الوصول الى أمن مستتب ودائم على الحدود وهذا ما يتم التعامل معه حتى الاستفادة من فرنسا وهي موجودة في مجلس الامن لكي تستطيع ان تساعد لبنان في هذا الاطار".

وأضاف "بالنسبة للوضع الرئاسي، أخذ حيزا من الكلام مع السفير ماغرو، اذ أن فرنسا لديها موقف ثابت بعدم ربط مايجري في جنوب لبنان والموضوع الرئاسي لانها تعتبر ان الموضوع الرئاسي أساسي ومهم، ويجب ان تبذل كل المساعي لانجاز هذا الاستحقاق الاساسي".

وأمل ان "يكون هناك زيارة مرتقبة للودريان في شباط حسب ما فهمنا. وكما كان هناك تأكيد من اللجنة الخماسية كل واحدة لديها بعض الاهداف مختلفة عن البعض وهنا الدور الفرنسي يحاول ان يوحد هذه الرؤية ويحاول ان يوحد الطروحات بما يخص الاستحقاق الرئاسي واكد السفير انه لا يوجد كلام عن اسم معين بل التركيز على البرنامج والدور المطلوب من السلطة التنفيذية الجديدة عند ولادتها والشق الثاني من اللقاء يتحدث عنه الزميل سيمون أبي رميا".