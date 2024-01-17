"النشرة": غارت إسرائيلية على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ودبل وديرقانون راس العين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، أنه "الجيش الإسرائيلي نفذ غارت من طائرات حربية على المنطقة الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ودبل وديرقانون راس العين".

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